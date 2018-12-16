俄饒舌演唱會屢被取消 普廷：憂年輕人「學壞」要控制風氣

2018-12-16 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕饒舌（rap）音樂在俄羅斯年輕人間越來越盛行，但傳出近期多場饒舌演唱會都在開演前最後1分鐘被取消，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）表示，饒舌歌曲中其中一個元素「毒品」，會讓國家墮落，他會藉管控饒舌音樂導正年輕人。

綜合媒體報導，饒舌音樂在俄羅斯年輕族群中越來越受歡迎，但有饒舌歌手哈斯基（Husky）原定11月在克拉斯諾達爾（Krasnodar）舉行演唱會，政府卻警告該演唱會涉及「極端主義」，哈斯基在俄國當局施壓下被迫取消演出，之後他在別條街道上即興表演，遭警方逮捕且被判12天監禁。另外，饒舌歌手Gone.Fludd、Monetochka和龐克樂團Friendzona的演唱會11月被俄國當局喊卡，歌手Allj還曾收到暴力威脅，也被迫取消表演。

俄國當局遏制饒舌音樂的舉措引起熱議，普廷15日表示，饒舌音樂基於三大要素：性、毒品和抗議活動，尤其毒品為主題的歌更令人擔憂，稱「這是通往國家墮落的道路」、「宣傳毒品比罵髒話更糟糕」；他也明白嚴厲禁止會適得其反，反而使饒舌音樂更受歡迎，所以他會和國內官員討論如何管控音樂，以引導年輕人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/