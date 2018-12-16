大推「紅色旅遊」滿足虛榮 中國貧困縣負債300億

2018-12-16 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來大力發展「紅色旅遊」，卻是窮縣的夢靨，以湖南省汝城縣為例，這個中國國家級貧困縣耗費大筆資金推行各種「虛榮」建設，卻未有利潤回報，因此背負高達10億美元（約新台幣300億元）債務。

《路透》報導，當地官員花了不小的錢，致力把汝城的沙洲村打造成一個宣揚中國共產黨的露天博物館，包括設立一座真人大小的毛澤東雕像，兩側還立有紅軍士兵像。然而，很少有遊客會到到此一遊、拍照。

汝城縣委書記為這項「紅色旅遊」計畫投下3億人民幣（約新台幣13億元）資金，但卻未產生利潤。據當地3名官員透露，僅有42萬人口的汝城，在貸款推動「虛榮」計畫10年後，背負高達10億美元債務。

因事件敏感性而要求匿名的官員透露，為了開源和節流，沒有火車站或機場的汝城，一直在大力削減基礎建設的資金、販售公家土地創造收入。

但這些「虛榮」建設的遺毒仍在存在，《路透》記者近期發現，汝城有個溫泉旅遊景點耗資4億人民幣（約新台幣17億元）打造卻無人問津，除了利用溫泉洗菜和煮蛋的當地居民，他們表示，這個景點對改善生計幾乎沒有作用。

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