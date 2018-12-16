真英雄！5歲女童墜5樓陽台 2勇猛路人成功接住

2018-12-16 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕1名女童墜樓的影片近期內在網路上發酵，該名5歲女童白天在家裡找不到爸媽，獨自攀上陽台意外翻過牆壁，懸吊在半空中後失足摔下，所幸有2名勇猛路人在底下發現異狀，上前接住掉落的女童，才沒有釀成憾事，2人也被當地民眾讚譽為英雄。

綜合外媒報導，俄國1名5歲女童本月8日中午，因父親在工作、母親去採買，自己待在家中找不到爸媽，爬上位於5樓的住家陽台接著失足摔下，用手抓著5樓屋簷懸掛在半空中，尖叫聲驚動地面上的民眾，1名公司司機與1名調度員用完午餐正好經過，連忙上前幫忙。

監視器畫面中能見2人在地面上抬頭看著女童，並均作出預備接住女童的姿勢，待女童摔落後成功抓住女童的雙手，並讓她的膝蓋墜在其中1人的鞋子上，女童送醫後僅有輕微挫傷沒有大礙，但抓住女童雙手的調度員卻也因此手部肌腱撕裂傷。

2人在本月11日接受女童居住地、馬哈奇卡拉市（Махачкала́）市長致贈感謝狀，代理市長穆拉德．阿利耶夫（Мурад Алиев）表示，2人英勇事蹟值得市民學習，2人所屬的運輸公司總經理也對他們頒發獎金，而女童的雙親也在事後感謝他們的見義勇為。

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