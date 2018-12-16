中國慶祝改革開放40年 他泣訴：用我們的命換來的

2018-12-16 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕2018年是中國改革開放40周年，而中國現在僅次於美國，是世界上第2大經濟體。不過日前外媒的報導指出，雖然經濟開放使中國境內數億人脫離貧窮，但也造成至少600萬人得到矽肺症（又稱為黑肺症），且中國當局極力封鎖相關的報導與抗議消息。

綜合媒體報導，來自湖南、50歲的王兆宏（音譯）接受《路透社》記者採訪，表示他曾在深圳從事拆除工作，然而4年的工作時間內，由於缺乏安全設備，他和同事們吸入大量粉塵，以致他們都得到矽肺症。王兆宏無奈表示，當時他們工作每10天才能換1次新口罩，老闆還曾對他們說「如果你們每天換口罩，我要怎麼賺錢」？

根據北京非政府組織「大愛清塵（Love Save Pneumoconiosis）」估計，中國大約有600萬名矽肺症患者，其中大部分患者已離世；而包括王兆宏在內的數百名工人，持續向深圳市政府求償，雖然深圳市政府聲稱已經支付受害者賠償金，但其中王兆宏只拿到13萬人民幣（約新台幣58萬元），上述賠款不夠支付龐大的醫療費用、子女學費等開銷。

王兆宏表示，過去40年中國發展如此之快，工人們用命換來國家發展，但政府根本不關心他們的死活。他說很想出去看看外面的世界、而非像現在這樣臥床不起，但他的生命已經走到盡頭，可能明年春節前就會窒息死亡。

而根據中國數字時報（China Digital Times）報導，中國當局已在11月中封鎖所有關於湖南矽肺症工人的報導和消息，深圳市政府為了隱瞞真相，甚至恫嚇矽肺病患者不得和外界接觸，還監控工人們的手機和微信。

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