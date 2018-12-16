「709案」維權律師遭捕3年沒音訊 全球16法律組織連署要習放人

2018-12-16 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕「709大抓捕」案中，唯一未開庭受審的中國維權律師王全璋，被冠上「顛覆國家政權」罪名，至今和外界失聯3年多，家屬也未能探視；本月10日適逢世界人權日，日內瓦律師協會等16個世界各地的法律組織聯合寫公開信給中國領導人習近平，呼籲中國政府應立即釋放王全璋。

根據公開信指出，王全璋沒有自行選擇和委任代表律師的權利，不但被禁止和家人為他選聘的律師會面，還有應聘律師遭恐嚇，被逼退出代理此案。

信中寫道，中國政府沒有任何證據足以支持對王全璋的指控，並表示王失蹤前沒有長期患病，羈押期間卻被迫服食高血壓藥，依據過去有同案被捕者因迫食藥物健康狀況轉差，法律團體表示相當擔心，也會繼續密切關注王遭受酷刑和不人道對待的風險。

三年多來，王全璋的妻子李文足四處奔走，呼籲當局釋放她的丈夫，並向法院提告30次，要求司法機關依法開庭審理王全璋的案子，皆不獲受理。這段期間，李文足和其兒子被當局嚴密監控、軟禁、跟蹤、恐嚇、逼遷，無法自由生活，法律團體在信中呼籲中方，停止對李文足和其兒子任何形式的打壓，也譴責將來任何針對被羈押律師家屬的騷擾行為。

王全璋未入獄前，經常代理敏感案件，包括法輪功信仰、農民土地、基督徒和維護弱勢群體等案件。

國際律師協會人權研究所、國際律師聯盟以及瑞士、台灣、墨西哥、英、法、瑞典、哥斯大黎加等國的法律組織，聯署呼籲中國停止打壓王全璋等維權人士及其親屬，並確保所有被羈押律師獲得正當法律程序和公平審訊的保障，公開認可他們對中國公民基本權利的重大貢獻，並希望中國和國際專家展開有意義的合作，修改所有限制律師自由的法例和政策，符合國際慣例和中國的國際義務與承諾。

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