中國異議人士揭穿中國經濟假象 大膽稱2019年將崩潰

2018-12-16 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國異議人士、加拿大華人與作家李一平，日前在網路上發表一個YouTube影片指出，他認為現在有很多台灣人對中國現況有諸多的誤解與無知的狀況，誤以為中國現在的經濟強盛，殊不知中國的經濟其實已經奄奄一息，更大膽預測中國的經濟將在2019年崩潰；他也批評台灣有許多政客不可能不知道中國的現況，卻一昧的親中並大為宣傳「錯誤的訊息」，痛斥這些人不是無知而是無恥。

根據這段影片所說，李一平先是大讚台灣是個好地方，一住就是2個月，差點就不想走了；不過他話峰一轉，指出台灣人對中國的現況「嚴重不了解」，他表示日前曾跟很多台灣人聊天，發現很多人都認為現在台灣的經濟差，而中國的經濟「發展的非常好，比台灣人有錢多了」，還有一位計程車的司機對習近平非常尊崇，稱他領導的中國經濟發展的太好了，更說台灣有這樣的總統就好了。

他認為，台灣人認為台灣經濟差，中國經濟好，希望能透過合作引進中國的資金、市場來促進台灣的經濟發展；但是實際的情況卻是「台灣經濟雖差，但中國經濟更差」，李一平指出「台灣的GDP是2萬5000美金（約新台幣77萬元）左右，但中國只有8000美金（約新台幣24.6萬元），而且8000的數字還是有被灌水過的」，台灣的人均GDP是中國的3至4倍，怎麼會是中國更有錢呢？就算中國的總體GDP肯定會超過台灣，但是中國的總負債更高，是GDP的300%，絕大多數的中國人是非常的窮；他解釋，光是過去的半年多，中國就有超過500萬的企業倒閉，新增的失業人口是以千萬計，而今年的畢業生就有800萬，將有超過一半的人找不到工作，而且中國的經濟不只現在差，以後還會越來越差。

李一平解釋，因為中國的經濟是由畸形的經濟結構引起，分配不公造成貧富懸殊，造成窮人太多，這樣中國的國內市場不可能發育完全，嚴重依賴國外市場，尤其是美國市場；現在貿易戰開打，中國無法向美國大量傾銷產品，而國內的市場又吃不下去，最後中國的經濟下滑，最後就是整體經濟崩潰，崩潰隨時都會發生，而李一平也大膽預測，2019年中國經濟將會崩潰，建議台商盡速撤離中國，以免最後成為犧牲者。

接著李一平指出，台灣有非常多政治人物非常親共；他表示，如果人民對中共的態度是出於無知，「那這些政治人物親中就是出於無恥」，中共一直威脅要武統台灣、打壓台灣的國際空間、破壞台灣的民主制度，「中共是台灣在世界上唯一的敵人，還是最凶狠的」，他們不可能不了解中共。

他舉例指出，先前有個軍公教聯盟的王姓副主席竟公開表示「中國的經濟比台灣發展的要好太多，很多台灣人恨不得中共打過來」；他痛斥這些人是混帳，他們的退休金確實減少了，但也不至於為了這些錢就希望中共武力犯台啊；他也指出台灣某前副總統19次訪問中國，每一次都要借助中共的聲勢來威脅台灣人，打壓台灣人自決的權力；像這種前副總統，拿著台灣人的錢來恐嚇台灣，本身就是一種背叛，遑論他還掌握台灣大量的軍政、經濟的情資，有常識的人都不相信他不會出賣台灣；李一平建議台灣立法院可以立法，禁止台灣退休的高官私自訪問中國，「因為中國還沒有放棄武力犯台啊」。

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