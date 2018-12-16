美國華盛頓州斥資蓋「專給動物走」天橋 捕捉到首個動物身影

2018-12-16 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國路殺事件頻傳，且境內高達21種動物因此瀕臨絕種。華盛頓州3年前在90號州際公路（簡稱I-90）上蓋了一座專門給動物穿越的天橋，近期完工後，華盛頓州運輸部還在推特上興奮表示，他們的攝影機已經捕捉到第一個使用該橋的野生動物身影！

綜合媒體報導，I-90是連接西雅圖和波士頓的主要幹道，由於經常發生汽車與野生動物相撞意外，華盛頓州2015年決定耗資600萬美元（約新台幣1.8億元），建造出橫跨I-90、長45公尺、寬20公尺的天橋供動物行走。且為了不讓動物發覺牠們已離開森林，工程人員們會在上面種植草地和植披，並在橋的兩側建起圍牆，阻絕汽車的聲音。

近期天橋完工後，華盛頓州運輸部（WSDOT）還在推特發布一段影片和大眾分享，影片中郊狼正在天橋上奔走；為了保護野生動物和駕駛人的安全，美加各地試圖建出更多的動物天橋，倘若可以解決經費問題，未來不排除將「動物天橋」的模式擴及全美。













Nice! Our camera captured the 1st image of #wildlife using the new I-90 overcrossing east of @SnoqualmiePass! This coyote safely crossed the highway, avoiding traffic, anvils, ACME rockets & roadrunners! Excited to see what other species cross! pic.twitter.com/aQqnG0m9Wa — Washington State DOT （@wsdot） 2018年12月6日

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