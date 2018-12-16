今年發現最美的墓室 距今4400年的埃及高階祭司墓

埃及古文物部部長阿納尼（Khaled El Anany）讚這是「今年發現最美的墓室。」（擷取自推特）

2018-12-16 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕埃及發現一座距今4400年的高階祭司墓室，保存狀況相當良好。古文物部部長阿納尼（Khaled El Anany）說，這是「今年發現最美的墓室。」最高文物委員會秘書長瓦奇里（Mostafa Waziri）則表示，此墓未遭盜賊入侵過，是近十年來數一數二的重大發現。

綜合媒體報導，位於埃及首都開羅以南的薩卡拉金字塔群（Saqqara），出土一座10公尺長、3公尺寬、高不過3公尺的墓室，墓室主人是埃及第五王朝法老內弗爾卡拉（King Neferirkare）的高階祭司瓦提耶（Wahtye），墓內有祭司和其母親、妻子、其他家庭成員的彩色雕像。

即便過了4400年，墓內裝飾品的色澤依舊鮮豔，壁畫上清楚刻畫當時的日常生活，包括航行、狩獵、繁衍、陶器及陪葬品的產製過程等等；墓門石塊上則以象形文字記錄瓦提耶生前的頭銜：皇家淨化神職人員、皇家監督者、船艦督察。

墓室內發現了5條墓道，考古團隊接下來將繼續挖掘工作，期待能夠找到墓主的石棺，和其他更多的發現。

根據《新頭殼》報導，埃及政治局勢動盪，重重打擊當地旅遊業，當局為吸引遊客，近年來積極向國際媒體發表新發現的考古遺跡，藉此提升國家形象，盼改善國家經濟。

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