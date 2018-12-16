上海連鎖餐館「千秋膳房」倒閉 台老板捲4500萬悄聲閃人

2018-12-16 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕上海知名連鎖餐廳「千秋膳房」驚傳台籍老闆捲走總額達1000萬元人民幣（約新台幣4500萬元）的巨額現金潛逃，留下一句「你們要告我就告吧」就消失，令員工及房東等人相當錯愕。

綜合外媒報導，標榜台菜的「千秋膳房」自1999年成立至今，在上海已開設13家分店，算是頗具知名度的餐廳，但台籍老闆林杰民竟消失不見，外媒報導皆指稱「千秋膳房」是惡意倒閉。

據上海媒體《周到》報導，「千秋膳房」自2016年就開始出現狀況，開始向銀行高額貸款，截至2017年就貸款高達700萬人民幣（約台幣3千多萬元）。有員工出面透露，有次餐廳有張13.5萬人民幣（約台幣60萬元）的支票逾期，法院就將餐廳帳戶凍結，那時就覺得有問題，公司每年營業額上億元，區區十幾萬的欠款應該不是問題才對。

高層員工指稱，在10月份公司經營陷入瓶頸，7名高階主管一同成立「拯救公司小組」，林杰民也表現出積極挽救的樣子，結果卻在本月3日的例會上，林杰民突然表示要放棄公司，更向他們說道：「公司我實在經營不下去了，在這裡跟大家道歉，你們要告我就去告吧。」

由於今年公司營利仍正常，並未虧損，所以未將這番話放在心上，4日林杰民又再度重申同番言論，5日開始就消失不見，對於公司營利不善、即將倒閉的消息，200多名員工多數不知情，7日，這幾名高階主管才將消息告訴其餘員工，案件才曝光。

《網易》新聞報導，除了有約200多名員工遭積欠薪水外，還有幾十名供貨商面對「千秋膳房」的老闆突然消失感到不知所措，律師表示，「千秋膳房」的員工若想維護自己的權利有2種方式，第一是利用民事究責，讓出資人與企業承擔連帶責任；第二是收集相關證據，以證明林杰民確有涉嫌挪用公司資產，再進行報案。

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