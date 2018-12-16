印尼蘇拉威西島火山爆發 火山灰衝上7500米高空

2018-12-16 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島北部米納哈薩縣（Minahasa）的索普坦火山（Mount Soputan）今（16）日上午噴發，火山灰衝上7500公尺高空。

綜合外媒報導，印尼火山和地質減災中心（PVMBG）表示，當地時間上午8時57分火山爆發後，監測到火山灰飄往南部和西南部，之後至少30分鐘不斷發生地震。

當局已建議民眾不要在距離火山口半徑4公里以及西南方6.5公里範圍內進行任何活動，以免受熔岩流和火山灰威脅，附近的河畔定居處，包括Ranowangko、Lawian、Popang和Kelewahu等河畔居民，被警告須提防熔岩流威脅。目前暫時未有傷亡報告。

索普坦火山海拔高度1784公尺，是印尼120多座活火山之一，今年10月至少爆發2次，促使當局將火山警戒從第3級提高到最高的第4級。

蘇拉威西島是印尼中部大型島嶼，9月底發生規模7.5強震並引發6公尺高海嘯，導致超過2000人死亡、5000多人下落不明，重災區巴路市（Palu）距離索普坦火山約600公里。

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