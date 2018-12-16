勇！移工衝進火場救人多處燒傷 獲南韓永久居留權

斯里蘭卡籍男子Katabilla Ketiye Ge-Dara Nimal Siri（右）在南韓當移工，去年一場火災中他救出受困的老太太，自己卻也多處燒傷，韓國政府決定授予他永久居留權。（圖擷自「KBS News」YouTube）

2018-12-16 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕38歲的斯里蘭卡籍男子Katabilla Ketiye Ge-Dara Nimal Siri，遠離家園前往南韓打拚，去年在工作時看到民宅起火便奮不顧身地衝進去救人，導致自己多處燒傷，南韓政府決定授予他永久居留權。

據《韓國時報》報導，Siri於2013年持工作簽證抵達南韓，該簽證於3年後的2016年9月到期，但他逾期居留不想返鄉，因為在斯里蘭卡Siri每個月只能賺50萬韓元（約新台幣1.37萬元），但待在韓國他每個月能賺180萬韓元（約新台幣4.9萬元）。

2017年2月，Siri在慶尚北道軍威郡1處果園打工時，發現一旁的住宅起火，他沒想太多就衝進去救出1名90歲的老婦人，但他的頸部、手腕和頭部受到二度燒傷，肺部也因為吸入有毒氣體而受損，自那以後他一直在接受肺部的治療。

Siri的行為不僅受到當地居民的愛戴，也受到韓國大財團和政府的注意，2017年3月，慶尚北道的義城消防局授予他LG所設立的「LG榮譽獎」，該獎項包含了3000萬韓元獎金（約新台幣82.3萬元），主要是頒給具有勇氣和犧牲精神的人，從2015年設立以來Siri是首位獲獎的外國人。

2018年6月，大邱移民辦公室向Siri發放了G-1簽證，允許他臨時居留，讓Siri可以繼續接受醫療，當局還取消了逾期居留的1000萬韓元罰款（約新台幣27.4萬元）。

此外，大邱移民辦公室在外國人人權會議中，由15名政府官員、醫師、律師組成的委員會，一致決定授予Siri永久居留權，並將於12月18日頒發。

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