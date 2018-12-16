照顧「戰爭家庭」 《阿甘正傳》丹中尉帶千人飛迪士尼過耶誕

美國知名演員蓋瑞創基金會、租飛機帶「戰爭家庭」到迪士尼遊玩。（圖擷自Gary Sinise twitter）

2018-12-16 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕曾榮獲金球獎及艾美獎，飾演《阿甘正傳》中越戰中尉丹·泰勒（Dan Taylor）的知名美國演員蓋瑞·辛尼茲（Gary Sinise），日前招待在伊拉克戰爭中犧牲生命的軍人家庭到迪士尼樂園過耶誕節，更租下整台飛機接送他們，贏得一致好評。

綜合外媒報導，這架飛機載著超過1千名孩童，共有1750人一起到佛羅里達州的奧蘭多中旅遊5日，整趟旅程的費用皆由蓋瑞所創立的「蓋瑞·辛尼基金會」所支付。

據《福斯新聞》報導，蓋瑞表示，失去至親的傷痛在大家團聚的假期會更加悲痛，因此想帶著這些孩童到迪士尼樂園遊玩，他說：「這些孩童的父母，其中一方皆在伊拉克戰爭中於軍隊服役，無論是戰死、受傷，抑或是受不了戰爭的創傷而自殺，世人都不該忘記他們的付出，所以我想照顧這群孩子。」

在納什維爾國際機場，當這些孩童們排隊登機時，機場工作人員列隊歡迎並唱起國歌來，參與旅行的婕徳（Jade Penix）表示，她的丈夫、兒子德斯蒙德（Desmond）的爸爸，是軍隊中士，在2016年去世，她說：「能和曾經歷類似經歷、一樣曾經迷失的人一同出遊，是相當難得的經驗。」

據了解，蓋瑞在演出《CSI犯罪現場：紐約》後爆紅，前陣子在《阿甘正傳》中飾演一名受傷的越戰中尉士兵丹（Dan Taylor），蓋瑞表示，電影角色的演出讓他更能貼近軍人的世界，及實現他想幫助那些犧牲生命的軍人的家庭。

他表示，世人不該忘記軍人的貢獻，更希王能照顧這些孩童。（圖擷自Gary Sinise twitter）

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