歷史性分裂！ 烏克蘭東正教宣布脫離俄教會

2018-12-16 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko）在當地時間週六宣布，烏克蘭東正教全國會議在當天歷史性的選出現年39歲的基輔都主教，作為烏克蘭全國的東正教領袖，這打破過去數百年來，莫斯科及全俄羅斯東正教大牧首，對烏克蘭宗教事務管理和影響的合法性。波羅申科對民眾高呼，「這是一個沒有普廷的教堂！」

綜合外媒報導，東正教內名義上最高的神職人員、君士坦丁堡暨新羅馬大主教巴爾多祿茂在今年10月11日宣布，歷史上一直屬於莫斯科宗主教（牧首）區的烏克蘭教會，將從俄羅斯東正教會獨立出來，取得自主教會（Autocephaly）地位，莫斯科及全俄大牧首基里爾也將失去對烏克蘭教會的管轄權。

波羅申科宣布，建立一個獨立於俄羅斯的東正教教堂，這打破俄羅斯克里姆林宮幾10年來支配烏克蘭宗教事務的管理和影響。波羅申科表示，「這是一個沒有為俄羅斯政府和俄羅斯軍隊祈禱的教堂，因為俄政府和俄軍正在殺害烏克蘭人！」

波羅申科今天在基輔都主教的陪同下，對台下成千上萬的民眾們高喊，「榮耀、榮耀、榮耀！」並表示，「用烏克蘭詩人舍甫琴科（Taras Shevchenko）的話來說，烏克蘭不會再喝酒了，不用再喝來自莫斯科杯的毒酒了！」

針對烏克蘭東正教全國會議的結果，莫斯科東正教教區指責該委員會並沒有得到足夠數目的烏克蘭分支教會成員參加，俄方也稱這一是個「失敗的會議」。

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