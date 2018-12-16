忌妒論文名字順序？ 中國留學生屢次毒殺前室友

2018-12-16 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國留學生王子杰（Zijie Wang，音譯）多次毒殺前室友未遂，被害人稱王子杰生因為忌妒他才痛下殺手，但王子杰拒絕交代犯案動機，法官因此認為他毫無悔意，判處7年重刑。

綜合外媒報導，王子杰自中國廣州中山大學畢業後到加拿大京士頓皇后大學（Queen's University）攻讀博士班，該案件事發於1月份，雖然同樣來自中國的胡姓被害人與王子杰曾是室友關係，更同在一個化學實驗室內工作，但雙方已經交惡多次，最後更發生毒殺事件，所幸被害人並無大礙。

《Queen's Journal》報導，胡聲稱與王子杰交惡是因為兩人曾一起共同發表過論文，但王子杰的名字排在他後面，引起王子杰不滿，隨後更發生被害人不願借出房間供王子杰辦派對，但房間仍被搞得十分髒亂，兩人拆夥、不歡而散。

胡更指出，今年1月份在他吃了蘋果派後覺得身體十分不適，1週後又發生同樣的事件，讓他起疑便在屋內架設針孔攝影機，竟真的拍下被下毒的畫面，影片中王子杰身著白袍，兩手各拿著玻璃管及滴管，將不明液體滴在食物上，胡因此提告。

警方將這些液體採樣、化驗後，發現這些液體竟為強力致癌藥劑二甲基亞硝胺（N-DMA）和乙醚，胡更在11月出庭作證時表示他已有中毒的狀況，胸部上出現兩處陰影，已預約癌症檢查，胡更說：「我終生都要受苦了。」

王子杰被以嚴重傷人、刑事疏忽導致他人受傷、持有有毒化學物和持武器傷人等4項罪名起訴，但他僅承認嚴重傷人和持有有毒化學物等2項罪名。

由於王子杰拒絕交代犯案動機，審理案件的法官表示，王子杰之所以認罪﹐是因被針孔拍下毒殺一幕﹐而不是出於良心的譴責，並沒有「真誠的懊悔」，因此仍判處他7年重刑。

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