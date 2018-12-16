香港驚見撒錢神秘客 比特幣致富「幣少爺」曝光！

2018-12-16 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港鬧區昨天發生離奇事件，有人從高處撒下大量紙鈔，底下群眾目睹驚呼，隨即爆發搶錢大戰，警方獲報後趕往現場查看，並將鈔票沒收。根據港媒報導，撒錢的神秘客疑為當地一名投資比特幣致富的網紅「幣少爺」。

綜合港媒報導，昨天下午2點，有不明人士在鄰近深水埗黃金商場的一棟大廈頂灑下大量紙鈔，現場瞬間下起錢雨，民眾見狀驚呼連連，紛紛往紙鈔落點移動，拾起後發現確實是100元港幣，引爆瘋搶。

投資比特幣致富的男子黃鉦傑被稱為「幣少爺」，昨天他現身香港深水埗福華街的撒錢現場，高舉雙手喊「不知有沒有人相信，錢是會從天而降的！」一旁也出現鼓譟聲，隨後落下鈔票，行徑相當狂妄，疑似就是他撒下大量紙鈔。

黃鉦傑還在臉書表示，「劫富濟貧可以讓香港成為不同的地方，都會有錢從天而降，大家支不支持，只要有夢想一切都可以做得到。」

不過，網友提問他為何要撒錢，他卻否認是撒錢神秘客。香港律師則表示，若撒錢者有刻意目的，最高可能被判處12個月徒刑及5000港元罰款。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/