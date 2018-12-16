加媒：華為孟晚舟一舉一動 遭中國官方秘密監視！

2018-12-16 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為創辦人任正非的女兒、華為財務長孟晚舟上週二獲交保，有加拿大消息人士表示，中國國安部目前正在暗中監視孟晚舟的一舉一動，以保護中國的「國家利益」。

根據加拿大媒體《Global News》報導，消息人士指出，為了確保孟晚舟不會逃跑，加國警方正對孟晚舟進行秘密監視行動，並監控中國官方是否有聯繫她。另外，中國國安部也暗中在監視孟，原因是要保護中國的國家利益，因此在海外進行情報活動。

報導指出，孟晚舟在溫哥華有兩戶豪宅，總價值約2200萬美元（約新台幣6.7億元），目前她正住在其中一個家，消息人士提到，孟在當地其實沒什麼朋友，只有鄰居會前往探望。

報導提到，這名消息人士所提供消息準確，日前孟晚舟獲保釋，也是由這名消息人士先曝光。目前加拿大警方沒有正面回應報導。

加拿大卡爾頓大學（Carleton University）教授、加拿大國家安全情報局（CSIS）戰略分析師卡文（Stephanie Carvin）表示，「在任何意義上，華為都不是一家正常的公司」，華為代表中國的利益，且中國擁有強大的全球間諜網，在加國的中國國安人員必定會保障「中國利益」，因此她對中國官方的強烈反應不感意外。

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