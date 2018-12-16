法國黃背心抗議力道減弱 訴求轉向發動公投權

2018-12-16 05:20

〔中央社〕法國「黃背心」運動今天進行第5波抗議，人數比上週劇減一半，聲勢成強弩之末。政府既已針對燃油稅做出讓步，部分「黃背心」的訴求也從賦稅公平轉為強調公投發動權。

內政部表示，統計到晚間6時為止，估計全國有6萬6000人上街遊行，比上週同一時段的12萬6000人少了幾乎一半；若只計巴黎，約有4000人在攝氏一度左右的冰雨中抗議，也比上週約一萬人驟減，人群主要集中在香榭麗舍大道、共和國廣場（Place de la Republique）及歌劇院前。

「黃背心」運動始於11月中旬，起因是反對調漲燃油稅。政府已於5日讓步，宣布取消調漲燃油稅，且總統馬克宏（Emmanuel Macron）於10日親自宣布，領取基本工資的勞工將可每月多領100歐元（約新台幣3500元）、加班所得不課稅等措施，對部分「黃背心」來說，已達到最初抗議目的。

此外，這週東部大城史特拉斯堡耶誕市集發生槍擊案，政府呼籲群眾暫停抗議，好讓警察憲兵們在連續高密度維安後有喘息空間；加上耶誕節即將到來，人人準備過節，種種因素加起來，使得響應街頭抗議的人越來越少。

政府為防範類似12月1日抗議行動的暴力場面重演，今天在巴黎動員的維安人數多達8000人。在巴黎、波爾多、貝桑松（Besancon）、南特（Nantes）等地有零星衝突，但暴力程度不如先前兩次抗議行動。

在巴黎歌劇院前，約有數百人集結，主要訴求是降稅、降低食衣住行及能源等生活基本所需品的價格、允許由公民發動公民投票、減少民選公職人員及高階公務員的薪資及退休金等。

一名在歌劇院前抗議的「黃背心」舉著手繪看板，上面有馬克宏與總理菲力普（Edouard Philippe）的漫畫肖像，旁邊寫著「兩名（總統府）艾里賽宮的錢包恐怖份子」。

有「黃背心」說：「我們的憤怒很深，希望總統還給人民選擇的自由及作主的權利。」

法國憲法原本只允許由總統發動公投，直到2008年修憲放寬規定，當1/5以上國會議員提案，加上1/10合格登記選民、即約450萬人連署支持，也允許公投成案，題目僅限經濟、社會及環境議題。

當時修憲釋出了些許公投發動權，於2013年獲國會通過，2015年生效。但由於成案門檻很高，直到現在都未有公投案循此管道成功發動，也仍不允許由人民直接發動。

部分「黃背心」已不相信總統或國會議員能完全理解人民意見並替人民發聲，因此舉著寫有RIC（意指「由公民發動公投」）的標語牌，希望能由人民直接發動公投，決定是否廢止一項法規、或撤銷某名公職人員的職務等。

這些要求意味「黃背心」運動從對經濟及賦稅政策的不滿，朝爭取更多直接民主的方向發展。

歌劇院前大道上的商家約有半數選擇歇業一天，由於周邊道路管制，開門營業的商家生意不如正常週末。（編輯：陳政一）

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