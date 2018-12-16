道德遭質疑面臨多項調查 美內政部長辭職

2018-12-16 04:12

〔中央社〕美國總統川普今天在推特推文表示，內政部長辛克將在年底離職。這是川普政府最新一起備受矚目的官員離職。辛克在辭呈中表示，惡意攻擊讓他無法專心完成任務。

辛克不顧環保人士抗議，試圖開放美國外海供油氣鑽探，備受批評。

川普未說明辛克（Ryan Zinke）離職原因，不過這位前美國海軍海豹部隊（Navy SEAL）軍官和前蒙大拿州聯邦眾議員，因為使用特勤小組和包機以及一宗房地產交易而面臨多項政府調查。

川普在推文中說：「萊恩（辛克）任內有諸多建樹，我要感謝他對國家的貢獻。川普政府將在下週宣布新內政部長人選。」

辛克去年3月就任，管理美國廣大公共土地。他奉行川普政策，藉著擴大聯邦租約、調低開採稅率和放寬土地保護，促進石油鑽探和煤礦開採。

辛克是川普政府最活躍的閣員之一，是能源和礦業的寵兒，卻是保育和環保團體的主要攻擊目標。

批評者也對辛克的道德情操提出質疑，他的一些行為引發政府調查。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）為辛克的下台叫好。他在推文中說：「辛克是為害最烈的閣員之一，包括他對待我們的環境和寶貴公共土地的方式，以及視我們的政府如他的私人蜜罐。」

「這個沼澤內閣沒有他，臭味會輕一點。」

民主黨過去已誓言要嚴加盤問辛克的行為，而民主黨在期中選舉後即將掌控眾議院，更升高了加強監督的可能性。

根據美聯社今天從辛克幕僚取得的辭呈，辛克表示「出於惡意和政治動機的攻擊」，「很不幸地造成分心」，讓他無法完成內政部的任務。

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