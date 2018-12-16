耶誕老人溫柔互動 敲開視障自閉童心房

2018-12-16 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州雙目失明的6歲男童馬修 （Matthew Foster）患有自閉症，不喜拍照，鮮少與外界互動，但日前與媽媽到一家體育用品店時，在店內耶誕老人的溫柔引導下，馬修輕撫耶誕老公公的臉、觸碰馴鹿模型，產生良好的互動，甚至願意和老人合照，讓媽媽相當感動。故事在臉書上傳開後，引來24萬人次按讚，網友們看了直呼暖心，「誰說耶誕老公公不存在！這裡就有！」

綜合媒體報導，母親渥爾夫（Misty Wolf）和馬修上週出門逛街時，見店內有馬修喜歡的耶誕老人，遂鼓勵兒子上前，「我不斷地說，他遇到一位真實的耶誕老公公；所以對馬修來說，那是一位千真萬確的耶誕老公公。」渥爾夫先靠近扮演耶誕老人的演員，小聲地想說明兒子的病情，但對方揮揮手，請渥爾夫不必多言，他知道接下來該怎麼做。

耶誕老人先跪下來和馬修說話，邀請馬修拉他的鬍子，摸他的帽子、外套、鈕扣，並抱著孩子觸碰店內設置的馴鹿模型，感覺鹿角的形狀和質地。老人問馬修還想要感受什麼，馬修引用童詩〈耶誕節前夕（Twas the Night Before Christmas）〉的內容說，「想感受你閃爍的眼睛（your eyes that twinkle）。」老人欣然接受，讓孩子用雙手觸摸他的眼睛，這一幕讓一旁的媽媽感動不已。

耶誕老人短時間內取得馬修的信任，令母親渥爾夫相當意外，當時店裡還有其他民眾正排隊等候與耶誕老人互動，而馬修和耶誕老公公估計相處長達10分鐘，渥爾夫以為會招來白眼，但回頭一看，現場沒有人面有難色，讓她相當暖心。

事後，這名「耶誕老人」受訪表示，對他而言，每個來訪的孩子都是特別的，而馬修「他從未看過我們看過的世界。」

這短短幾分鐘的相處，給了馬修很大的變化，據渥爾夫所述，馬修一整週都在討論這段經驗，並進行提問，「和耶誕老人見面的機會一年只有一次，能令他感到美好而享受，真是太好了！」

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