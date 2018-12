耶誕老人溫柔互動 敲開視障自閉童心房

2018-12-16 00:03

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州雙目失明的6歲男童馬修 (Matthew Foster)患有自閉症,不喜拍照,鮮少與外界互動,但日前與媽媽到一家體育用品店時,在店內耶誕老人的溫柔引導下,馬修輕撫耶誕老公公的臉、觸碰馴鹿模型,產生良好的互動,甚至願意和老人合照,讓媽媽相當感動。故事在臉書上傳開後,引來24萬人次按讚,網友們看了直呼暖心,「誰說耶誕老公公不存在!這裡就有!」

綜合媒體報導,母親渥爾夫(Misty Wolf)和馬修上週出門逛街時,見店內有馬修喜歡的耶誕老人,遂鼓勵兒子上前,「我不斷地說,他遇到一位真實的耶誕老公公;所以對馬修來說,那是一位千真萬確的耶誕老公公。」渥爾夫先靠近扮演耶誕老人的演員,小聲地想說明兒子的病情,但對方揮揮手,請渥爾夫不必多言,他知道接下來該怎麼做。

耶誕老人先跪下來和馬修說話,邀請馬修拉他的鬍子,摸他的帽子、外套、鈕扣,並抱著孩子觸碰店內設置的馴鹿模型,感覺鹿角的形狀和質地。老人問馬修還想要感受什麼,馬修引用童詩〈耶誕節前夕(Twas the Night Before Christmas)〉的內容說,「想感受你閃爍的眼睛(your eyes that twinkle)。」老人欣然接受,讓孩子用雙手觸摸他的眼睛,這一幕讓一旁的媽媽感動不已。

耶誕老人短時間內取得馬修的信任,令母親渥爾夫相當意外,當時店裡還有其他民眾正排隊等候與耶誕老人互動,而馬修和耶誕老公公估計相處長達10分鐘,渥爾夫以為會招來白眼,但回頭一看,現場沒有人面有難色,讓她相當暖心。

事後,這名「耶誕老人」受訪表示,對他而言,每個來訪的孩子都是特別的,而馬修「他從未看過我們看過的世界。」

這短短幾分鐘的相處,給了馬修很大的變化,據渥爾夫所述,馬修一整週都在討論這段經驗,並進行提問,「和耶誕老人見面的機會一年只有一次,能令他感到美好而享受,真是太好了!」

