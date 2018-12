不給面子！川普稱與北韓談判進展良好 慘遭前官員打臉

2018-12-15 22:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普日前在推特上說,美國與北韓的談判進度良好,卻慘遭美國前官員打臉。

美國總統川普昨天(14日)在推特發文說:「許多人問我說我們與北韓的談判進度如何,我總是回答說我們並不急。北韓有極好的潛力獲得在經濟上獲得成功,這一點金正恩比誰都明白,而且他一定會為他的人民做出最好的選擇。我們目前狀況很好!」

不過,根據《美國之音》報導,並不是所有人都這麼認為,前美國國防部負責亞太事務的副助理部長鄧志強(Abraham M. Denmark)對此回應:「很不幸,我們目前的狀況並不好。北韓仍在發展核武器及威脅美國本土的彈道導彈。金正恩似乎在遵循拿破崙的名言:『當你的敵人正在犯錯時,絕不要驚動他』。」

川普近日曾提到,為了推動北韓去核化,預計會在未來兩、三個月與金正恩舉行第二次會議,不過,這個說法沒有得到北韓的公開確認。

Many people have asked how we are doing in our negotiations with North Korea - I always reply by saying we are in no hurry, there is wonderful potential for great economic success for that country....