不給面子！川普稱與北韓談判進展良好 慘遭前官員打臉

2018-12-15 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前在推特上說，美國與北韓的談判進度良好，卻慘遭美國前官員打臉。

美國總統川普昨天（14日）在推特發文說：「許多人問我說我們與北韓的談判進度如何，我總是回答說我們並不急。北韓有極好的潛力獲得在經濟上獲得成功，這一點金正恩比誰都明白，而且他一定會為他的人民做出最好的選擇。我們目前狀況很好！」

不過，根據《美國之音》報導，並不是所有人都這麼認為，前美國國防部負責亞太事務的副助理部長鄧志強（Abraham M. Denmark）對此回應：「很不幸，我們目前的狀況並不好。北韓仍在發展核武器及威脅美國本土的彈道導彈。金正恩似乎在遵循拿破崙的名言：『當你的敵人正在犯錯時，絕不要驚動他』。」

川普近日曾提到，為了推動北韓去核化，預計會在未來兩、三個月與金正恩舉行第二次會議，不過，這個說法沒有得到北韓的公開確認。

Many people have asked how we are doing in our negotiations with North Korea - I always reply by saying we are in no hurry, there is wonderful potential for great economic success for that country.... — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2018年12月14日

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