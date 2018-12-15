中國暗黑火鍋加OREO、抹茶、榴槤... 網友：史詩級災難現場

2018-12-15 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海一間四川香天下火鍋店，日前推出挑戰民眾味蕾的暗黑菜單，不只有整顆榴槤下去烹煮的椰奶鍋，還有在鍋內放滿OREO餅乾及鹹蛋黃等食材的髒髒奶茶火鍋，無論對視覺和味覺都是一大衝擊。

近日這間火鍋店的最新菜色在微博上引發網友討論，包括芋泥青稞鹹蛋黃肉鬆牛奶鍋、髒髒奶茶鍋、髒髒抹茶鍋、榴槤椰奶鍋4個選擇。其中「髒髒奶茶鍋」的討論度最高，因為鍋內放滿OREO餅乾、鹹蛋黃、辣條、南瓜、芋圓、紫薯等食材，並附上九宮格配料供食客自由組合，讓網友忍不住直呼，「這個畫面堪比史詩級的災難現場。」

再來，中國近年掀起榴槤熱，因此這間餐廳也推出以整顆「連皮帶殼」榴槤下去煮的「榴槤椰奶鍋」；另外還有墨綠色鍋底，被網友戲稱是女巫藥水的「髒髒抹茶鍋」。

面對鹹甜交錯的獵奇火鍋，許多網友表示「看了就沒食慾」、「想嘗試但沒有勇氣」、「暗黑料理界的第一名」，不過依舊吸引許多挑戰者前往朝聖。一名點了髒髒抹茶鍋的網友表示，「昨天點的抹茶膩吐了，還是好好正常吃火鍋吧」；也有人認為，雖然外表是暗黑料理，但味道上並不算，所以依然可以挑戰看看。

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