600萬工人開闢城市得矽肺病 他嘆：我們用命換來中國經濟

2018-12-15 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國工人接受外媒採訪，他表示，中國的經濟進步，是由他們的生命換來的，他們卻再也無法見到中國的繁榮。

綜合媒體報導，深圳一名50歲工人王兆宏（Wang Zhaohong），原本是拆遷工，幫助村莊開闢道路成為大城市，卻因為工作的4年中，吸入大量粉塵，罹患矽肺病，肺部遭到破壞，自此臥床不起，呼吸困難，可能農曆新年前便會離開人世。

像王兆宏的並非少數，中國非政府組織「大愛清塵」（Love Save Pneumoconiosis）估計，中國約有600萬名矽肺病患者，其中有些已經離世。剩下活著的人們，則向政府抗議他們施工時並沒有合理的工安措施。王兆宏表示，他們的老闆不讓他們戴面罩，理由是他賺不到錢。

儘管深圳政府有支付他們補償金，王兆宏便得到了13萬人民幣（約58萬新台幣），但相對於他們的醫療費，卻是遠遠不足。根據《路透》報導：由於許多工人來自中國各地，所以深圳政府根本不將他們視為深圳居民，於是他們只能向農村合作社借錢，每季要支付11.27%的高額利息。

王兆宏最後說：「我們用命換來了中國的發展，農民不一定要耕種，這是好事，但外面正發生的一切，我卻已走到人生盡頭，僅能臥床不起。」

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