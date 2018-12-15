大尺碼女模甩肉變健康「辣妹」 結果工作減少還被粉絲罵

2018-12-15 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕在這個「瘦即是美」的時代，減肥、變瘦通常是件討喜的事，但美國1名模特兒卻因為瘦身，損失大量工作機會、慘遭粉絲謾罵。

綜合媒體報導，美國俄亥俄州（Ohio）的大尺碼女模莉莉‧拉克（Lilli Luxe），原本體重約81公斤，從2014年就開始擔任大尺碼模特兒，不乏知名品牌的工作邀約，但到了2016年，莉莉‧拉克開始感覺自己因為肥胖而變得不太健康，讓她下定決心減肥。

在努力減重過後，莉莉‧拉克目前的體重已經降到大約72公斤，整個人小了好幾個尺寸，身材變得勻稱，有另一種性感，莉莉‧拉克坦言，減重甚至讓她的精神、皮膚都變好了，但她也因此難以繼續大尺碼模特兒的工作，工作機會劇減。

不少喜歡莉莉‧拉克的「大尺碼」的粉絲也對於莉莉‧拉克決定減肥，感到相當失望，莉莉‧拉克表示，「不少粉絲跟我說，他們決定因此取消追蹤我」，甚至有粉絲認為，莉莉‧拉克減肥的同時，也在減去她的身材曲線。不過莉莉‧拉克最後還是克服這些流言，成為身材勻稱、健康的人，也吸引到不少受她的改變感動的新粉絲。

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