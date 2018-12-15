美運鈔車高速公路狂灑千萬 路過駕駛跳車撿走一半…

2018-12-15 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州有輛運鈔車，在當地時間12月13日早上行駛在高速公路時，不慎掉出裝有51萬美金（約新台幣1573.2萬元）的兩個袋子，頓時鈔票四散，不少後方司機趕緊下車撿錢；雖然事後成功回收21.6萬美金（約新台幣666.3萬元），但超過一半被人撿走；警方已表示暫不提告，呼籲撿到錢的人趕緊自首，否則等著吃官司！

綜合外媒報導，美國知名的貴重物品運輸公司布林克保全（Brinks）的武裝運鈔車，13日行經高速公路時，後車門機械故障自動開啟，2袋分別裝有14萬美金（約新台幣431.8萬元）與37萬美金（約新台幣1141.3萬元）現鈔的塑膠袋掉到路上，頓時鈔票滿天飛。

不少駕駛見狀不顧行車安全，趕緊下車撿鈔票，出事的運鈔車工作人員發現後也趕緊停車，忙著撿錢。事後警方說，這起意外一度造成車輛回堵，還發生2起車禍。

警方說，當下布林克保全工作人員在高速公路上及時撿回了20萬5375美金（約新台幣633.5萬元），而後來又有5人聯繫警方，自動交還1萬1090美金（約新台幣34.2萬元）；東盧瑟福警察局（East Rutherford Police Department）表示，這犯有侵占不正當的財產，我們不想處罰任何人，只想儘速把錢還給布林克，呼籲有撿到錢的人趕緊向警方歸還財物，目前並不會被處罰；但警局也警告，寬限期不會太久，一但警方掌握相關事證，會對侵占財物的駕駛提出告訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/