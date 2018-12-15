荷蘭教會巧用法律守護難民 不間斷禱告1200小時阻警抓人

2018-12-15 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕為了保護難民不被遣返，荷蘭一間教會從10月底至今，找來逾550位牧師輪番上陣講道，即便說到喉嚨沙啞，仍按照排班接續完成禮拜，讓儀式24小時不間斷。根據該國法律，警方不得打斷教會儀式並入內逮捕。荷蘭政府表示，教會此舉並未讓當局改變決定，牧師們則回應，將盡可能無限期堅持下去。

綜合媒體報導，2010年，來自亞美尼亞的塔姆拉茲（Tamrazyan）一家因政治因素逃到荷蘭，在荷蘭生活近9年。為了防止家鄉親友受牽連，塔姆拉茲夫婦無法透露遭遇的困境和兩人的全名。

夫妻二人數度申請庇護留在荷蘭，但都失敗；後來希望藉由3名子女申請「兒童庇護（Children's Pardon）」，但當局今年9月仍下達驅逐遣返令。一家5口深怕回鄉會有危險，一路躲避荷蘭政府，後來輾轉躲進位在海牙的伯特利教會（Bethel Church）。

自10月26日起，這場自發性發起的24小時不間斷講道行動，從原本人力不足即將失敗，順利茁壯成一場持續近1200小時的全國性運動，來自荷蘭各地的20個教派、逾550位神職人員前往「排班」，主持聚會、唱詩歌、講道、祝禱等等，憑藉警方不得打斷教會活動進行逮捕的法律，庇護塔姆拉茲揚一家到底。

從荷蘭首都阿姆斯特丹趕往現場主持聚會的牧師范德法特（Jessa van der Vaart）表示，「這個行動與我們所傳揚的福音有關。」全歐洲基督教精神逐漸式微的同時，排外主義和民族主義逐漸高漲，在這樣的景況下，這項行動顯現宗教組織仍有其使命和影響力。

除了24小時展開祈禱儀式，教會也替這家人提供心理諮詢，讓3名子女受教育。21歲長女哈雅批（Hayarpi Tamrazyan）11月初於部落格寫道，「我經常覺得唯一安全的地方就是教堂，這裡真的像避難所。」

坐在教堂裡聽道的公共關係顧問庫依瑟（Florine Kuethe）表示，自己並沒有宗教信仰，但得知這件事情時，她便想到教堂看看。

伯特利教會及所屬的海牙基督新教教會表示，不能保證祝禱運動能夠成功，但至少為塔姆拉茲揚一家爭取緩衝空間，同時取得社會對類似案件的關注，重啟與政府間的對話，希望在聖誕節即將來臨之際，「部長能捎來好消息。」

荷蘭公共安全與司法部日前對外表示，政府不會對個案多做評論，荷蘭移難民部長哈伯斯（Mark Harbers）受訪時坦言，「塔姆拉茲揚一家被多次告知必須離開荷蘭，在我看來教會此舉很可能是徒勞無望的。」伯特利教會對此回應，這場儀式「只要有這個必要，會盡可能地一直進行下去。」

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