全球暖化危機！ 北極地區馴鹿 近20年驟減300萬隻

2018-12-15 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕隨著年底將至，又要到了耶誕老人乘坐雪橇送禮物的節日，然而國外一份報告顯示，身為耶誕老人的好夥伴「馴鹿」，近20年在北極圈的數量驟減，從500萬隻跌至210萬隻，其中最大的原因是全球暖化。

據美國國家海洋暨大氣管理局發布的《北極報告》研究顯示，儘管動物群體大小在自然循環中會產生波動，不過北極地區的馴鹿數量近年卻是一直減少，沒有回彈跡象。

美國維吉尼亞大學環境科學家愛波斯坦（Howard Epstein）針對氣候暖化導致北極升溫議題，提出三大危機，一是由於植被產生變化，供馴鹿取食的地衣會被逐漸淘汰；二是當環境變得暖和，昆蟲數量增加，馴鹿光是躲避蟲子就會耗費大量精力；最後，北極地區降雨增加，會讓雨滴在凍原上形成堅固的冰層，造成馴鹿覓食更加困難。

據了解，有愈來愈多證據表明，未來北極地區的暖化將會持續下去，不過報告中也強調，若要控制情況不要加速惡化，必須積極呼籲全球減少碳排放。

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