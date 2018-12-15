2鬥牛㹴咬死剛出生2週小主人 遭人道處決

2018-12-15 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名出生僅2週的男嬰魯本（Reuben McNulty），上個月遭2隻自家養的鬥牛梗犬咬成重傷，在醫院奮鬥數週後，前天（13日）於醫院過世。當地警方表示，咬死小主人的2隻狗狗已遭人道處死。

綜合外媒報導，魯本於11月18日遭家中飼養的「斯塔福郡鬥牛㹴犬（Staffordshire bull terriers）」—費茲（Fizzy）和多提（Dotty）咬傷，頭部嚴重受創，緊急送醫救治。事件發生後，警方以「疏於照顧兒童」為由，逮捕孩子的爸爸麥克奴提（Daniel McNulty）和媽媽李奇菲爾德（Amy Litchfield）。

麥克努提今年31歲，妻子李奇菲爾德28歲。女方爸爸保羅（Paul Litchfield）說，女兒和女婿很用心照顧孩子，不會是不好的父母親，「無論是李奇菲爾德還是麥克努提，甚至對我們其他親朋好友而言，魯本的死都是一個痛苦的難關。」

鄰居則說，孩子出生時，夫妻倆非常開心，不斷和左鄰右舍分享喜悅，但鄰居也提醒過他們，要隨時注意家中狗狗與嬰兒的互動，鬥牛犬的天性可能不會善待嬰孩。

當地警方經調查後認為全案沒有疑點，訊後釋放這對父母，並將2隻鬥牛梗犬人道處死。寶寶離世後，大體轉交驗屍官處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/