印度中毒慘案11死82傷 疑宗教食品遭混入殺蟲劑

2018-12-15 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕印度昨傳出重大死傷慘案，大批信徒在吃下當地寺廟提供的宗教食品後，隨即發生集體食物中毒，造成11人死亡，其中包括2名孩童，另外還有82人緊急送醫。

綜合外媒報導，印度南方的卡納塔克邦，14日一批前往寺廟朝聖的印度教信徒在儀式結束後，食用由寺廟提供的宗教食品，類似稀飯的「普拉薩德（Prasada）」，但食物疑似遭人下毒，結果造成包括2位孩童在內的11人死亡，82人緊急送醫急救。

事後有證人指出，在吃之前就覺得食物聞起來像加了煤油，不過最後大家還是將食物吃下肚結果不久後就出現肚子痛、腹瀉等症狀，也有當地媒體指出，有許多吃過這些出事食物的烏鴉也死掉了；印度警方調查後發現，整起事件似乎與當地兩個教派之間的惡鬥有關，目前已逮捕2個嫌疑人，並追捕剩餘5名嫌犯。

目前仍有82人因腹瀉、嘔吐與呼吸困難而住院治療，一度出現大量患者需要呼吸器而鄰近醫院設備不足的情況，所幸及時找到擁有足夠設備的醫院分批送醫，卡納塔克邦首長也對受害家屬發出每名患者5萬盧比（約新台幣2.15萬元）的慰問金；警方指出，食物是在廟方完成儀式後，才分送給信徒的，醫生認為食物是遭人添加殺蟲劑，警方也已將出事食物採樣送檢，以了解確切的中毒成分。

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