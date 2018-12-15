對付騷擾！ 泰勒絲演唱會用臉部辨識卻遭批「侵犯個資」

2018-12-15 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國歌壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）今年5月舉辦演唱會，不過日前外媒爆料，該演唱會團隊導入一套大型臉部辨識系統，並於演出時掃描觀眾的臉部資訊，引發外界爭議。

綜合外媒報導，這套臉部辨識系統不只用於進場，同時也會在演出進行期間運作。當觀眾將注意力放在舞台時，它就會開始採集觀眾的臉部資訊，並把拍攝下來的照片傳至美國田納西州納什維爾的處理中心，和資料庫中眾多的「騷擾者」資料進行交叉比對。

報導指出，騷擾泰勒絲的人不在少數，因此推斷唱片公司是為了保障歌手安全才下達啟用臉部辨識系統的決定。不過事後外界也傳出反對聲浪，認為此舉侵犯觀眾個資，更質疑「就算真的找到騷擾者，官方要如何處理那些人？」

美國公民自由聯盟資深政策分析師史丹利（Jay Stanley）則稱這是無人能管的「蠻荒地帶」（Wild West），因為公司可以在私人財產領域實施任何數據收集和分析，不一定要獲得民眾的許可才能拍攝照片。

據了解，目前泰勒絲唱片公司暫未做出回應。

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