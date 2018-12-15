新款吉祥物挨批歧視黑人 Prada火速下架止血

2018-12-15 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕知名義大利時尚精品品牌Prada最近捲入種族歧視風波，他們本月初推出的新款吉祥物，其中1隻被指控用負面的方式影射非裔人士，Prada昨天立刻發表聲明滅火，並收回所有被批評的吉祥物玩偶。

綜合媒體報導，義大利時尚品牌Prada本月初推出一系列以「Pradamalia」為主題的吉祥物，其中1隻名為「Otto」的玩偶被設計成黑色皮膚、大紅唇，與1950年代燃起非裔平權運動之前，對於非裔人士的負面刻板印象十分相似。

紐約非裔女律師伊斯爾（Chinyere Ezie）在街上的Prada店面看到這款玩偶之後，週四（13日）在臉書發文批評Prada將吉祥物設計得充滿種族歧視，呼籲過去歧視黑人的歷史不應被重演，要求Prada正視玩偶的歧視問題。

受到伊斯爾律師的質疑後，Prada火速在週五（14日）收回所有展示中的「Otto」玩偶，並發表聲明澄清「Pradamalia」系列的吉祥物純屬虛構，絕無參考現實世界的任何事物，Prada無意冒犯任何人。

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