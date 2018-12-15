俄豔麗特工成真人版《紅雀》 認滲透美政壇

2018-12-15 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕被喻為電影《紅雀》真人版的俄羅斯特工布提娜（Maria Butina），之前被指控意圖滲透美國政壇而遭到逮捕，她13日在華盛頓聯邦法院認罪，承認自己在美「非法充當俄國代理人」。

綜合媒體報導，現年30歲的布提娜主要滲透目標是美國全國步槍協會（NRA），她曾表示，該協會對共和黨極有影響力，可以此為基礎，建立俄羅斯與下一任美國政府的非正式溝通管道。今年7月她被逮捕，在之前的保釋聽證會上，檢方指稱布提娜有「欺騙行爲前科」以及「廣泛的外國關係」，但她因為拒絕認罪而被持續關押。13日時布提娜同意與聯邦檢察官合作，量刑聽證會預定於明年2月舉行，她最高可能面臨5年監禁。

報導指出，布提娜在美活動的操盤人疑似是俄國央行前副總裁托辛（Alexander Torshin）。因成立俄羅斯擁槍團體，2011年時布提娜結識時任參議員的托辛，並成為他的特助，直到2017年5月布提娜才卸下特助身分，卻對美國媒體否認曾為俄國政府工作。據了解，她亦曾協助籌畫NRA高層造訪莫斯科、會見政府高官之行。

報導表示，2013年布提娜在俄羅斯結識美國共和黨人艾瑞克森（Paul Erickson），2人旋即展開交往，並於2016年她赴美攻讀博士後同居。艾瑞克森曾電郵川普競選幕僚，傳達普丁想認真與川普交好之意，並可協助雙方建立聯繫。當布提娜7月被逮捕後，檢方依然質疑她與年齡大她一倍的艾瑞克森交往，只是為了掩蓋在美的滲透行動，布提娜辯護律師則強調2人是真愛。

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