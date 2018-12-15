臉書「打假」是公關噱頭？外媒爆：他們根本不在乎

2018-12-15 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕臉書為了改善泛濫的假新聞現象，宣布建立「事實查核」機制，並與知名新聞機構媒體合作，但曾參與該計畫的記者卻透露，事實上臉書根本不在乎假新聞問題，且與他們合作，不過是為了危機公關的策略。

英國《衛報（The Guardian）》報導，曾參與臉書事實查核機制的記者表示，臉書不僅忽視對假新聞的擔憂，且一再拒絕提供衡量事實查證成效的資料，讓這些記者未能利用自己的專業知識打擊錯誤訊息；在人員雇用上，臉書甚至聘用公關公司，以仇恨性言論抹黑批評對手，當這些記者因事實查核工作，遭到極右派用戶威脅或騷擾時，臉書卻放任他們自生自滅。

報導表示，Snopes是一個與臉書合作2年的事實查核網站，前執行編輯賓克維斯基（Brooke Binkowski）透露，「臉書基本上將我們當作危機公關的工具。他們根本不認真看待假新聞，只是想讓自己看起來更好或推卸責任」，另外，賓克維斯基也表示，她曾試圖喚起人們對濫用社群平台的擔憂，如在緬甸羅興亞危機期間爆發的各種仇恨言論及錯誤信息，臉書卻予以忽視，她認為，「臉書為敵對的外國勢力或專制政府散布假新聞，以作為其商業營運的一部分。」

報導指出，此外，臉書甚至要求記者優先處理對其廣告主相關的不實資訊，令賓克維斯基指責，「這根本不是事實查核，而是公關手段」。對臉書徹底失望的賓克維斯基，已離開了Snopes，現在經營自己的事實查證網站，且不與臉書合作。

報導引述，在2016年總統大選後，為了抑制氾濫的假新聞現象，臉書開始與新聞機構合作，希望藉由記者揭露假新聞並限制其傳播，目前在全球已和超過40家媒體成為合作夥伴，包括美聯社。對此臉書回應，從未要求合作夥伴優先處理與廣告主相關的事實查證工作，且現今臉書上的假新聞有減少趨勢，未來也會加強資料提供，並已經開始提供季報與客製化數據給合作單位。然而合作夥伴之一的PolitiFact網站則表示，未收過相關報告。

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