又有逃稅明星？ 西班牙檢方指控流行天后夏奇拉欠5億

2018-12-15 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞樂壇的超級天后夏奇拉（Shakira）被西班牙檢察官指控涉嫌逃稅，積欠金額恐超過1630萬美元（新台幣約5億元）。

綜合外媒報導，西班牙檢方指控夏奇拉與其丈夫巴塞隆納足球運動員賈拉德（Gerard Pique），於2012至2014年間，長期居住在加泰隆尼亞，僅有短期出國旅行，卻聲稱自己當時居住在巴哈馬，涉嫌以此規避西班牙稅款。

依據西國法律規定，只要該年在西班牙境內超過6個月，即被視為須繳納稅金者。

報導表示，據估計，夏奇拉的財產約2億美元（新台幣約62億元），除了西班牙的未繳稅款外，檢方也積極尋找她在全球的欠稅紀錄，並將決定是否有足夠證據讓這位大明星被起訴。目前夏奇拉方面，暫時未對《美聯社》的詢問作出回應或評價。

報導提及，近年來，西班牙法庭也出現許多足球明星被指控逃稅。著名球星梅西（Lionel Messi），2016年時就曾被指控涉嫌逃稅410萬歐元（新台幣約1.6億元），後被西國最高法院判處緩刑及高額罰金。

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