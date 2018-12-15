中國暴政再添亡魂 又有2藏族青年自焚抗議

2018-12-15 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川阿壩縣繼上月4日及本月8日各有1名藏人自焚身亡，9日又傳出再有2名年輕藏人自焚抗議，這個消息稍早被美國的自由西藏組織證實，這已經是中國自2009年以來，第155、156起境內藏人自焚事件。

根據《自由亞洲電台》報導，印度南部西藏卓林寺方證實了這起自焚事件，自焚者是年僅16歲的藏人「更敦嘉措」與「曲格嘉措」，他們在本月10日「國際人權日」、「達賴喇嘛榮獲諾貝爾和平獎29週年紀念日」前夕，到阿壩縣格爾登寺附近的知名自焚道路「英雄路」，高呼「西藏自由」等口號後引火自焚，抗議中國當局對西藏的高壓政策。

報導指出，這兩名自焚者都是僧人，他們在自焚後被分別送往當地兩所醫院，其中一人傳已過世，另一人則還活著，不過由於自焚事件發生後，當地軍警嚴格控管消息傳遞，目前尚不清楚自焚者及其家人之真實現況。

據統計，從2009年起，中國西藏自治區及周邊藏區已有156名藏人自焚，其中133人確認身亡，四川阿壩縣發生的自焚事件數量最多，至今已達44人。今年到目前有5名藏人自焚，其中3人選在本月的國際人權日前夕自焚，以抗議當局暴政。

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