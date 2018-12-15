加外長稱孟晚舟事件不涉政治 美籲中國釋放加公民

2018-12-15 05:28

〔中央社〕華為公司副董事長兼財務長孟晚舟日前遭加拿大逮捕。加國外交部長方慧蘭今天表示，孟晚舟事件不涉政治。至於北京本週拘留兩名加拿大公民，美國國務卿蓬佩奧呼籲中方放人。

蓬佩奧（Mike Pompeo）和美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天在華府，與來訪的方慧蘭（Chrystia Freeland）、加拿大國防部長石俊（Harjit Singh Sajjan）進行美加2+2部長級對話，會後4人召開聯合記者會。

孟晚舟被捕事件持續發酵，成為今天記者會焦點。

方慧蘭表示，孟晚舟事件是今天美加對話的討論議題之一；美加雙方同意，孟晚舟從加拿大引渡到美國的程序不應受政治影響。

方慧蘭多次表示，加拿大是法治國家，在事件處理過程中，孟晚舟的權利會獲得應有尊重，加拿大的司法程序不會涉及政治。

蓬佩奧也說，美國在尋求引渡孟晚舟時，「全程所有步驟都會尊重法治」。

他還表示，「不能接受」北京非法拘留2名加拿大公民的做法。他呼籲中方立即放人，也要求全球各國必須妥當對待他國公民。

美國總統川普與中國國家主席習近平1日在阿根廷舉行會談當天，加拿大政府應美國要求，逮捕孟晚舟，理由是涉嫌違反美國對伊朗制裁規定。

加拿大卑詩省最高法院11日裁決孟晚舟交保候傳，保釋金為1000萬加幣（約合新台幣2億3000萬元），且孟晚舟必須交出護照，留在卑詩省，接受24小時保全監視。美國政府須在60天內提出正式引渡請求；若美方未提交，孟晚舟必須被釋放。

孟晚舟被捕後，北京本週拘留2名加拿大公民，外界普遍認為與孟晚舟案有關。

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