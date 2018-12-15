向性別刻板印象說不 英國規範廣告內容

2018-12-15 01:52

〔中央社〕根據英國新的廣告規範，自明年6月起，含性別刻板印象的廣告內容將即刻遭下架，例如呈現女性駕駛不諳停車技巧或男人幫嬰兒換尿布手忙腳亂。

英國廣告標準管理局（ASA）今天表示，根據調查，某些刻板印象顯然足以導致傷害，包括期待剛為人母的女人注重美好外在形象甚於心理健康。

根據廣告標準管理局的新規範，自明年6月起，若廣告包含足以造成冒犯或傷害的性別角色內容，將即刻遭下架。新規定適用於廣播和非廣播媒體，包括電視、電台、報紙和社群媒體。

在政策改變前，有支減重產品廣告在英國引起輿論批判，內容是一名穿著比基尼的女模問：「妳的海灘美體準備好了嗎？」

廣告委員會（CAP）打破性別刻板印象計畫領導人斯密立（Ella Smillie）表示：「廣告中具傷害性的性別刻板印象足以影響人們看待自己的方式。」

她指出：「這些刻板印象讓人們對實現自己的潛能裹足不前，或者讓他們放棄追求特定職業和產業。個人和經濟都為此付出代價。」

女權團體普遍支持新的廣告規範，但有民眾認為新規定「太超過」、一味追求政治正確。

不過，英國廣告業倒是對新要求表示歡迎。廣告協會（Advertising Association）領導人伍德福說：「我們最新的公眾信任研究調查顯示，閱聽眾對持進步立場的廣告內容特別有好感。」

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