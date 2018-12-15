學生受困伊斯蘭國佔領區 瑞典教授堅決救援

2018-12-15 01:12

〔中央社〕瑞典隆德大學（Lund University）化學系女教授特納，透過學校的保安負責人雇用了一支重裝傭兵深入伊斯蘭國（IS）佔領區，解救博士生及其家人。

瑞典英文地方新聞網站（The Local）13日報導，特納（Charlotta Turner）於2014年收到博士生祖馬（Firas Jumaah）的簡訊，告知他正和家人藏匿在一座廢棄工廠內，工廠所在城鎮已充斥伊斯蘭國戰士，若他無法在一週內回到學校，則教授可直接放棄期待他能完成論文。

祖馬來自伊拉克，屬於伊斯蘭國痛恨的亞茲迪（Yazidi）族群。他之所以離開瑞典回到家鄉是因為妻子來電，告知伊斯蘭國已佔領鄰村，且殺了全村男性、逼所有女性為奴。

他發簡訊給指導教授為的是警告，他可能回不去了，沒想到特納下定決心要解救學生。

特納聯絡隆德大學當時的保安負責人古斯塔夫森（Per Gustafson），對方告知學校的安全和運輸合約涵蓋全球。在經過數天密集活動後，古斯塔夫森雇用了一家保安公司，負責規劃和執行救援任務。

特納說：「我非常生氣，伊斯蘭國竟然硬闖入我們的世界，害我的博士生和他的家人遭此磨難，害研究工作中斷。」

數天後，祖馬和他的家人成功自伊斯蘭國佔領區被救出，回到瑞典順利完成博士論文，目前在馬爾默市（Malmo）一家藥品公司工作，一家人也即將清償完積欠校方的救援行動費用。

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