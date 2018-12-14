全日空首架A380彩繪完成！藍色綠蠵龜塗裝好吸睛

2018-12-14 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲空中巴士公司13日釋出全日空首架A380客機外觀，以藍色的夏威夷綠蠵龜為主題，是該公司最複雜的機身塗裝，外觀相當吸睛。

據空中巴士新聞稿指出，全日空是日本首家採用A380的客戶，總共訂購3架，將會分別漆上藍色、綠色及橘色的綠蠵龜機身。目前藍色機身剛從德國漢堡的噴漆廠出廠，該公司釋出多張美麗相片展示，也在網路上分享珍貴的塗裝過程。

團隊花了21天，使用16種顏色，以特殊的塗裝方式在機身描繪出夏威夷著名的保育類動物綠蠵龜。塗裝面積高達3600平方公尺，是該團隊有史以來最精心製作的工程之一。接下來還有2架，預計將在2019年第一季度，於法國南部的土魯斯布拉尼亞克機場交付完成。據悉，這3架客機將使用在東京成田至夏威夷的航線。

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