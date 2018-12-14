維族難民被誤遣返中國遭關押 德：盡力救援但希望渺茫

2018-12-14 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕德國今年4月因為政府部門溝通失誤，錯將1位22歲的維吾爾族難民遣返回中國，德國駐中國大使館曾多次向中國外交部詢問此難民下落，德國總理梅克爾甚至在今年5月底時向中國要人，中國都未回應。現在德國外交部已經掌握到這名難民的下落。

綜合媒體報導，22歲的維吾爾族男子在2013年輾轉逃到德國申請政治庇護，今年3月底時，德國聯邦移民難民署通知該維族男子「務必在4月3日上午參加政治避難申請聽證」，卻因行政部門間的溝通錯誤，導致這名維族男子在原定參加聽證當天被強制遣返中國。

該維族男子回中國後原本音訊全無，直到近日，他的德國律師博格曼（Leo Borgmann）向《德國之聲》透露，中國首場開庭日已在10月13日舉行，並以「分裂國家或煽動分裂國家」罪名起訴這名維族男子，以致他可能面臨5年以上的有期徒刑甚至死刑。中國官方極有可能是掌握到維族男子在德國參加過維族示威遊行的證據，因而提起公訴。

博格曼表示，雖然德國政府將盡力交涉、搭救，但當事人獲釋仰賴中國主動讓步，但這「幾乎是不可能的」，他不抱太大的希望。

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