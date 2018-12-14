厄瓜多背308億元債加入一帶一路 美國務卿：警覺中國掠奪

2018-12-14 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多總統利寧·莫雷諾（Lenin Moreno）12日前往中國，希望習近平能寬限前任總統留下的債務。而中國向厄瓜多提供近10億美元（約308元新台幣）的貸款，並讓厄瓜多成為一帶一路的新成員。

綜合媒體報導，厄瓜多總統利寧·莫雷諾（Lenin Moreno）12日為了請求北京寬限前任總統留下的債務訪問中國。中國國家開發銀行提供厄瓜多提供9億美元（約278元新台幣）貸款，其利率為6.5%，預計在6年內還清。此外，中國還給厄瓜多提供近1億美元（約31億元新台幣）資金，主要用於2016年該國地震的重建以及國防建設。

根據《美國之音》報導，中國此舉，將讓一帶一路脫離古絲路路線，而拓展到拉丁美洲。在厄瓜多之外，拉丁美洲已有巴拿馬、古巴、委內瑞拉、薩爾瓦多、千里達及托巴哥共和國和加勒比海國家已加入了一帶一路。

中國此舉引來了美國的警覺，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今年10月便曾造訪巴拿馬，並提及前往巴拿馬的原因：「美國與巴拿馬有問題需要解決，包括我們我對中國在中美洲、巴拿馬以及南美的投資擔憂。」龐皮歐並呼籲南美國家需警覺中國「掠奪性的行為」。

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