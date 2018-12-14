學生被IS包圍寫信訣別 瑞典教授爆氣雇傭兵救出

2018-12-14 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕北歐瑞典的隆德大學（Lund University）一名女化學教授夏洛塔（Charlotta Turner）收到學生來信，表示自己與家人受困在伊斯蘭國（ISIS）的占領區後，夏洛塔立刻雇用一支全武裝傭兵前往IS交戰區救出學生和他的家人們，而女教授的理由是要讓該名博士學生「完成論文」。

根據《THE LOCAL.se》報導，一名伊拉克籍博士生費斯（Firas Jumaah）在信仰教派上屬於與IS敵對的亞茲迪（Yazidis）教派，2014年費斯在瑞典攻讀博士時，收到妻子來信表示IS占領了村莊，殺光了所有的男性並奴役了所有婦女，費斯也立刻自願回到家鄉，為保護妻兒而戰，不料最後卻反遭敵軍包圍。

費斯當時與家人藏匿在一座廢棄的工廠內，IS戰士的槍聲響徹了他們周圍的城鎮，於是費斯寫信與他的指導教授訣別，並表示如果自己沒有在一周內回去，就不會完成論文了。「我根本就沒有感到希望」，費斯事後受訪時表示，「我很絕望，我只是想告訴我的教授發生了什麼事情」。

沒想到教授夏洛塔收到學生的信後馬上爆氣，她受訪時表示「我完全無法接受，IS正在摧毀我們的世界，讓我的學生身陷危險，還擾亂了研究」。夏洛塔立刻聯繫了隆德大學的保安負責人，詢問是否有救出學生的可能，保安人員則是幫夏洛塔連絡了傭兵雇傭公司。幾天後，傭兵公司派出了4名全副武裝傭兵殺入費斯受困的區域，成功救出費斯與他的家人，並護送他們到伊拉克北部的艾比爾（Erbil）機場。

「我從來沒有如此受到像是VIP般的待遇，當拋下我的家人時，我感到相當慚愧，我覺得自己就像個膽小鬼」費斯表示。

費斯幸運脫身後，也回到瑞典隆德大學完成學業，目前他已經完成論文，正在一間醫藥公司服務，努力賺錢來償還傭兵救援行動的費用。

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