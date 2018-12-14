企業發出挑戰 1年不用智慧手機 可拿300萬獎金

2018-12-14 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕現代人智慧手機不離身，要一天不使用手機都相當困難。可口可樂旗下品牌酷樂仕維他命（Glacéau VitaminWater）為此發出挑戰，只要有人能1年不使用智慧型手機，該公司就願意提供10萬美元（約308萬台幣）獎金。

新浪網引述外媒報導，酷樂仕維他命指出，想要參與比賽的人，必須在推特或Instagram上提交貼文，並標籤#nhoneforayear和#contest，然後簡略說明若1年內不用手機，將做些什麼事情。報名將在2019年1月8日截止。

該公司也預計在1月22日挑選出1名選手，並給他一隻1996年的非智慧型手機，根據比賽規則，被選中的人在1年內都不能使用自己或屬於其他人的智慧型手機與平板電腦，不過可以使用筆記型與桌上型電腦，Google Home和亞馬遜Echo這樣的設備也是允許使用的。

若挑戰者能做到1年不用智慧型手機，就能贏得10萬美元（約308萬台幣），如果堅持了6個月，也能得到1萬美元（約31萬台幣），而在領取獎金時，酷樂仕維他命會以測謊的測試驗證參賽者是否誠實。

酷樂仕維他命副品牌經理納塔莉婭（Natalia Suarez）表示「我們認為沒有什麼比盲目刷著手機更無聊的事」。她希望藉著這樣的挑戰，讓人能用自己的時間做一些更有意義的事情。

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