影片曝光！中國新疆特警搜身 竟揉捏年輕女「胸器」

2018-12-14 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕外媒先前談到中國在新疆以「打擊恐怖主義」之名，施行迫害維吾爾人的策略，普通民眾在公眾場所均會受到多次安檢，有中國男性特警對1名公車女乘客搜身，竟用手掌揉她雙乳，影片曝光令網友直呼「太扯了」。

綜合外媒報導，中國當局下令新疆警方在各公共場所對民眾進行身分驗證與搜身，就連搭公車到站後也必須接受檢查，1名女子下車後被男性特警攔下，被命令將攜帶的手機、行動電源與錢包拿在手上，並張開雙臂讓警方搜查。

從影片中能看見，男性特警使用雙手手掌先揉捏該名女子的雙乳，再將她的雙乳抬起、按壓右側乳房，接著迅速摸向女子的腹部，才讓她離開，女子的表情茫然，「讓人有種無法言表的屈辱和厭惡」。

許多網友看完影片，均重砲譴責中國特警的行徑「太惡劣」，相繼留言指出「應該只有年輕女孩才會這樣搜」、「應該是要女警吧」、「一個不正常國家，每日都會上演荒謬事」、「要試一下是不是真的」、「男警可以這樣哦？」。

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