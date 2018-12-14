根本戰車！煞車踩成油門 女駕奧迪撞穿停車場牆壁

2018-12-14 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，1名奧迪車主在自家大樓停車場移車時，不小心把煞車踩成油門，重踩之下整部奧迪破牆而過，令趕來處理的警方與管理員相當傻眼，網友也直呼「根本戰車」。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月8日，位於中國吉林省長春市某住宅社區停車場，駕駛白色奧迪轎車的女車主移車時想要煞車，卻錯踩成油門加速向前衝撞，把停車場內的1堵牆壁撞出高1.5公尺，寬2公尺的大洞，奧迪車體也因此面目全非，所幸車主與另名乘客並無大礙。

從現場照片、影片中能見，白色奧迪在撞破牆壁後，還繼續向前行駛數十公尺才停下來，停車場內滿是碎裂的石塊與車體零件，許多車主聽聞消息後連忙前來查看愛車有無受到波及，警方與管理員則對這起破牆事件感到傻眼。

許多網友看完影片後，均認為這好像是「卡通才有的情節」，紛紛留言指出「我要出去！誰也阻不到我！」、「靠北這也太扯」、「駕照滷蛋換來的？」、「應該問是哪家建設公司的豆腐渣工程吧！」、「都是牆帶壞我的寶貝汽車的」、「老司機飆車，不小心油門踩太大力」。

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