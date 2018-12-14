正妹玩拳擊機竟全力揮向男友人 網笑翻「忍很久了」

2018-12-14 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯正妹拳擊手賈米爾（Джамиля）日前出戰街頭拳擊機，未料當她全力一揮，竟命中一旁看戲的男性友人。影片立刻引起網路瘋傳，網友紛紛笑說「千萬別得罪女人！」

賈米爾有著深邃五官及姣好身材，還是個專業拳擊手，IG吸引超過20萬人追蹤。她也經常PO出四處征戰拳擊機和練拳影片，就在昨（13）日新釋出的影片中，賈米爾與一名男性友人在她常光顧的拳擊機前準備大展身手，男子就在旁盯著螢幕等待分數出爐。賈米爾先是在原地墊步，瞄準目標後，竟一拳朝男子左臉揮去，還因為施力過猛，煞不住往旁邊跑去。

男子莫名遭毆的影片受到網友瘋傳，許多人懷疑這是事先套好的影片，認為專業的拳擊手不可能失手，「肯定是故意的」。不過大部分網友看了則是哈哈大笑，紛紛標記自己的另一半，「乖，我們不可以玩拳擊機」、「還好沒帶妳去」等，也有人打趣道「以我專業的判斷，這一拳887磅」、「這一定是忍很久了」。

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在 Instagram 查看這則貼文 ????АКУЛЫ????（@akula.57_vip）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 13 日 上午 4:15 張貼

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