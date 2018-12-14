前首相布萊爾：英國和歐盟應為2次脫歐公投準備

2018-12-14 18:27

〔中央社〕根據事先公布講稿，英國前首相布萊爾將在今天的演說表示，英國和歐洲聯盟應該為第2次脫歐公投做準備，因為國會可能不會讓脫歐協議過關，需要民眾來打破僵局。

路透社報導，英國距離正式脫歐剩不到4個月，首相梅伊（Theresa May）承認她與歐盟達成的脫歐協議可能會以極大差距被否決後，本週取消將協議交付國會表決。

1997到2007年曾任工黨首相的布萊爾（Tony Blair）曾在布魯塞爾向歐盟領袖表示，歐盟應該進行改革，提升自身魅力讓英國想要留下來。

布萊爾打算在倫敦的演講說：「現在該著手準備了，國會要確保以明白的方式遊說不同選項，循序漸進，就一個選項或舉行公投達成共識。歐盟要確保若英國準備好重新考慮，歐洲也要準備好重新考慮。」

布萊爾的辦公室在演說前發布演講稿摘錄內容。

他還說，歐盟提出改革會展現「歐洲和英國政治領袖聽進把票投給脫歐的人根本的擔憂，沒有對這些擔憂嗤之以鼻，而是以不具破壞力的方式解決這些問題」。

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