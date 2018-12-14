醫護也被感動！流浪漢昏倒住院 4隻流浪狗門口焦急守候

2018-12-14 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕狗狗果然是人類最好的朋友，也是最忠心夥伴。巴西一名流浪漢日前病倒路邊被送醫救治，醫護人員原以為他沒有親人，沒想到卻在醫院門口看到四隻狗狗心急如焚的守候，這一幕讓醫護人員相當感動，把照片分享到臉書上，也引起網友們熱烈討論。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月9日凌晨3點，巴西一名流浪漢凱撒（César）因身體狀況不佳昏倒在路邊，被好心人送到聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）一家醫院治療，當醫護人員克里斯（Cris Mamprim）正在幫凱撒治療時，發現醫院門口來了4隻流浪狗，排排站不斷在門口徘徊、緊盯著醫院內的凱撒，憂心忡忡的模樣好像在說，「凱撒別擔心，我們就在這等你。」

克里斯等到凱撒清醒後便過來向他詢問：「從你住院開始，門口就有好幾隻流浪狗在那邊，是你養的狗嗎？」凱撒聽聞後馬上跑到門口，果真看到4隻由他餵養的流浪狗在等他，讓他非常感動。

等到凱撒拿完藥、身體狀況較好時，醫院便開放讓這些狗狗們進來「探病」，讓牠們和凱撒團聚；凱撒拿著醫護人員給的食物後並沒有全部吃完，而是和過去一樣一邊吃一邊分給狗狗們，克里斯詢問此狀況得知，原來凱撒平常過著有一餐沒一餐的生活，就算自己沒吃飽沒關係，但絕不會讓這些狗狗餓肚子，所以常把食物分給牠們。

隔天凱撒身體狀況恢復後，便帶著4著「毛孩」一起開心的出院。這感人的過程讓克里斯直呼永生難忘，事後也在臉書PO文分享，表示「看見狗狗在門外等待的模樣，就能瞭解男子平時對狗狗付出了多少的照顧與關愛。若世上的人都能像他一樣，那一定會是一個沒有虐待和邪惡的世界」。

文章引起網友熱烈討論，截至目前已有12萬人按讚、近8萬人分享與2萬多則留言，許多網友都被這一幕深深感動，大讚凱撒「他真的告訴了我們，重要的不是擁有了多少東西，而是擁有多少陪伴」、「真的是永恆的愛 好暖心」、「世人都應該要向他學習」、「雖然他沒有家，但是他有一顆溫暖的心」。

護理人員臉書貼文請點這：

Cris Mamprim

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