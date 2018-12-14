印度村莊500年「以歌為名」 村民名字都是專屬主題曲

2018-12-14 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕印度梅加拉亞邦（Meghalaya）有個長年與世隔絕的卡西族（Khasi）人小村落Kongthong，他們透過歌唱方式呼喚別人姓名，據傳，這項特殊文化已流傳約500年。

《法新社》報導，Kongthong與周遭地區，獨一無二的旋律此起彼落；原來，母系社會的卡西族，每個母親在小孩出生時，都會為他們譜出專屬且與眾不同的旋律做為名字，以歌唱代替一般名字，是表達母愛的方式。

有村民說，如果我們要呼喚遠方的親友，直接叫他們的名字或綽號，很有可能會搞混，但若是唱出旋律，我會知道這是我的歌。

而其實，這裡的居民仍有普通的名字，只是非常少用，有個母親透露，當有人直呼對方一般名字時，那代表那個人可能是犯錯，或惹人生氣對方了！

村民說，不知到這項文化的起源，但認為跟村落一樣年代久遠，大約已流傳500年。村落山路難行、與世隔絕，但隨著科技突破地理限制，現代化的電視、手機等電子品衝擊居民生活，這項「以歌為名」的古老文化，能抵擋現代文化衝擊多久，不得而知。

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