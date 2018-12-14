家遭「闖錯門」！88歲嬤反邀特警留下來喝咖啡聚會

2018-12-14 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕好糗！德國特種警察部隊「特別行動突襲隊」（SEK），將一位88歲老婦海爾加（Helga Mackenbach）的住處誤認成幫派人員的巢穴，衝破屋內、在海爾加家門前點燃閃光彈，準備發動攻擊。所幸雙方在最後一刻解開誤會，海爾加甚至邀請突襲隊留下來喝咖啡，共進聖誕大餐。

根據德媒《The Local》報導，突襲隊上週四（6日）早晨6時許出動逮捕一名黑幫犯罪集團成員，根據收到的資訊指出，海爾加的住處為當地幫派巢穴；一群人在海爾加家門前點燃閃光彈，先闖入屋內的隊員卻驚訝發現，當時在臥室內的是一名88歲的獨居老婦，海爾加也被突如其來的騷動吵醒，感到驚慌、不可置信。

海爾加向突襲隊表明，自己只是個靠養老金度日的獨居老人，而且是個好人，平復心情後，她更詢問突襲隊員「有人想喝咖啡嗎？」，甚至邀請突襲隊員和她提前共進聖誕大餐。

檢察官辦公室發言人保利（Gerhard Pauli）對海爾加感到抱歉，稱這是場不幸的錯誤，當局會全權負責修復海爾加家中遭破壞的門鎖。

特種行動突擊隊隸屬於德國各邦，其編制也由各邦決定，主要任務為支援逮捕行動、應付重武裝罪犯、拯救人質、要員保護等。

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