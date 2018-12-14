美參議院不甩川普 停止軍援葉門內戰、訓斥沙國王儲

2018-12-14 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院於當地時間13日無視總統川普的外交政策，接連通過2項不利沙烏地阿拉伯的決議案，包括要求美國停止對沙國參與葉門內戰的軍事援助，及譴責沙國王儲穆罕默德須為華郵記者哈紹吉之死負責。

綜合媒體報導，葉門內戰已經打了4年，至今造成至少20萬人喪命。今年6月，以沙國為首，支持葉門政府的聯軍，大舉攻擊葉門西部重要港口荷台達，2000萬人因此面臨飢餓危機。葉門政府軍與反抗軍13日達成荷台達的停戰協議，美國聯邦參議院也提出決議案，敦促美國停止軍援沙國在葉門的軍事行動。雖然川普政府極力遊說參議員不要支持這項決議，但全案仍以56：41通過，其中有7名共和黨員倒戈，投下贊成票。

報導指出，川普政府一直與沙國關係良好，對於華郵記者哈紹吉遇害一案，川普始終不願譴責沙國王儲穆罕默德是主謀，但美國中央情報局（CIA）局長4日向部分參議員簡報哈紹吉事件後，多名參議員認為，穆罕默德沒有殺害哈紹吉的機率「近乎於0」。13日參議院跨黨派以壓倒性的口頭表決通過，王儲須為哈紹吉之死負責，其他涉入謀殺案者，也都應得到懲罰。

報導提及，這2項決議還須送交眾議院表決，以目前共和黨掌握眾議院多數來看，決議很可能被否決，因此之後的道路仍十分艱難。但參議院決議罕見地與總統完全相悖，形同是對哈紹吉案後，依然親近沙國的川普表達擔憂和不滿，民主黨籍參議員梅南德茲（Robert Menendez）表示，如果總統默不作聲，國會就必須行動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/